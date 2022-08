Européens de Munich: Colombo: «Je suis très content avec cette médaille»

Le Danois Sebastian Fini Carstensen (à g.), le Britannique Thomas Pidcock (au c.) et le Suisse Filippo Colombo sur le podium.

Violente attaque

L’aide des compatriotes

Avec six représentants présents dans le groupe de contre, la Suisse a pu mettre en place sa tactique pour procéder à un certain écrémage. Cette stratégie a favorisé Filippo Colombo, l’Helvète le plus frais en fin d’épreuve.

«Pouvoir compter sur autant de Suisses à mes côtés a été d’une grande aide, a réagi le Tessinois à l’issue de la course. J’ai pu récupérer en me mettant dans les roues en vue du dernier tour. Je me suis alors positionné à l’avant du groupe pour faire la différence grâce à mon explosivité. Je suis très content avec cette médaille de bronze. Je pense que je ne dois pas avoir de regrets car Pidcock était tout simplement le plus fort.»