Sri Lanka : Colombo ordonne de tirer à vue pour réprimer les émeutes

Après que les maisons d’élus du parti au pouvoir eurent été pris pour cible par des manifestants, le gouvernement du Sri Lanka a exigé des militaires déployés dans les rues qu’ils tirent sur les pilleurs.

Le gouvernement sri lankais a déployé des dizaines de milliers de militaires – armée de terre, marine et aviation – pour patrouiller dans les rues agitées de la capitale Colombo et ailleurs, au lendemain d’une journée de violences. La police a déclaré, mardi, que huit personnes, dont deux policiers, ont été tuées durant une flambée de violences la nuit précédente: 65 bâtiments d’habitation ont été endommagés, dont 41 ont brûlé, et 88 voitures et bus ainsi que des centaines de deux-roues ont été détruits, selon la même source.