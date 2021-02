Disponible depuis peu en accès anticipé, «Valheim» prend place dans la mythologie nordique, plus précisément dans un purgatoire assiégé de toutes parts par les créatures du chaos et les ennemis jurés des dieux. Mandatés par Odin pour reconquérir les lieux, jusqu’à dix joueurs peuvent coopérer pour nettoyer un immense territoire divisé en plusieurs biomes. Mais, avant de partir en expédition la fleur au fusil, il faut récolter des tonnes de ressources pour construire un village, portuaire de préférence, s’équiper en armes et armures, et penser à boire et à manger.