Payerne (VD): Color Run annulée pour cause de santé publique

Selon le Département vaudois de la santé, il existe un risque sanitaire lié au contenu de cette poudre. On y trouve en effet des colorants synthétiques et des conservateurs dont on ignore les effets à long terme, notamment sur les poumons, ou en terme d’allergies, particulièrement pour les enfants, précise le quotidien vaudois. Même s’il s’agit généralement de maïs et de colorant naturel, son stockage manque également de transparence, et peut donner lieu au développement de champignons. Pourtant, cette poudre est utilisée depuis 2015 dans le canton.