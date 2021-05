Hockey sur glace : Colorado et Boston se qualifient, Nashville égalise

L’Avalanche et les Bruins ont éliminé Saint-Louis et Washington, tandis que les Preds de Roman Josi sont revenus à 2-2 face aux Hurricanes de Niederreiter.

Colorado, dans la Division Ouest, et Boston, dans celle de l’Est, se sont qualifiés pour le 2e tour des play-off de la NHL en éliminant Saint-Louis et Washington, dimanche. L’Avalanche, un des grands favoris pour remporter la Coupe Stanley, n’a pas fait de détail face aux Blues, champions en 2019, avec une 4e victoire d’affilée (5-2).

Gabriel Landeskog, Nathan MacKinnon et Mikko Rantanen ont chacun réussi un but et une passe pour Colorado, qui affrontera le gagnant du duel entre Las Vegas et le Minnesota de Kevin Fiala, les Golden Knights menant cette série 3-1.