Le Finlandais Mikko Rantanen et le Canadien Nathan MacKinnon ont réussi chacun un but et une passe décisive. Le Russe Nikita Zadorov et le Canadien Cale Makar ont été les autres buteurs de l’Avalanche.

Le match No 7 aura lieu vendredi. Jeudi auront lieu à Toronto le match No 6 entre Philadelphia et les New York Islanders, et à Edmonton le match No 6 entre Las Vegas et Vancouver.