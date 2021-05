Hockey sur glace - Colorado remporte la saison régulière de NHL

Victorieux de son 56e et dernier match de la saison régulière contre Los Angeles dans son Ball Arena (5-1), Colorado a remporté le trophée des Présidents remis à la meilleure équipe de la phase qualificative du championnat de NHL.

L’ancienne formation des Suisses David Aebischer, Reto Berra et Sven Andrighetto a mis pour la troisième fois la main sur cette prestigieuse coupe, après 1997 et 2001. L’année de cette dernière conquête, elle s’était arrogée la Coupe Stanley en battant New Jersey en sept duels lors de la finale.