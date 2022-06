Hockey sur glace: Colorado réussit le break dans les play-off de NHL

Le défenseur Josh Manson (de dos) est félicité après son but. L’Avalanche a fait le break.

La physionomie de l’acte II a été différente de celle du duel d’ouverture qui avait accouché d’un festival offensif (8-6). Les entraîneurs Jared Bednar et Jay Woodcroft ont resserré leurs dispositifs défensifs et il a fallu attendre 24 minutes avant d’assister au premier but.