Hockey sur glace: Colorado se qualifie pour la finale de la Coupe Stanley

Artturi Lehkonen vint de marquer le but qui envoie Colorado en finale, les joueurs de l’Avalanche peuvent exulter.

Grâce à son succès acquis dans la prolongation au Rogers, place d’Edmonton dans la nuit de lundi à mardi (5-6), Colorado a balayé les Oilers dans un duel au meilleur des sept rencontres (4-0), décroché le trophée Clarence Campbell et validé son billet pour la finale de la Coupe Stanley 2022.

L’Avalanche, qui s’était implantée à Denver, le 14 mai 1995, après avoir évolué sous l’identité des Nordiques de Québec, participera ainsi à son troisième combat des chefs de la ligue professionnelle nord-américaine après 1996 et 2001. Il y a 21 ans, l’attaquant Joe Sakic (26 points dans ces séries) était la star d’un groupe dans lequel figurait le gardien fribourgeois David Aebischer. Il est aujourd’hui le directeur général de la formation basée au Ball Arena.

Lehkonen, ce héros

Au terme d’un match renversant (les Albertains menaient 4-2 à la 48e minute), l’équipe entraînée par Jared Bednar a salué son héros, Artturi Lehkonen. Acquis du Canadien de Montréal contre un espoir et un choix de 2e tour au repêchage à la date limite des transactions, l’ailier gauche finlandais a signé le but de la victoire, après 79 secondes de jeu dans le temps supplémentaire.

Le No 62 de l’Avalanche a envoyé son équipe en finale pour la deuxième année consécutive. En 2021, au même stade de la compétition, alors qu’il portait le maillot des Habs, il avait touché la cible dans la prolongation de l’acte VI contre les Vegas Golden Knights. Il n’est que le deuxième joueur de l’histoire plus que centenaire de la NHL à inscrire deux goals en overtime pour permettre à son club de se rendre en finale. Le premier était Gordie Drillon, en 1938 et en 1939, avec les Toronto Maple Leafs.