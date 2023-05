L'ex Bachelor Colton Underwood a épousé son compagnon

L’ancien «Bachelor», qui avait fait son coming out, a épousé son compagnon lors d’une cérémonie en plein air, samedi 13 mai 2023.

Colton Underwood n’est plus un cœur à prendre. L’ancien joueur de football américain de 31 ans, qui a fait son coming out en 2021 après avoir été la star de l’émission de téléréalité «The Bachelor», en 2019, a épousé son fiancé, Jordan C. Brown, 38 ans, samedi 13 mai 2023.

La cérémonie s’est déroulée dans la Napa Valley, en Californie, devant 200 invités, rapporte «People». Les festivités, qui ont commencé vendredi et qui se sont terminées dimanche 14 mai 2023, avaient pour thème «piscine et disco». Vêtus de costumes griffés Tom Ford, les deux Américains se sont dit oui, en plein air. «Nous voulions des arbres et le soleil qui brille. C’était vraiment important pour nous de nous marier dehors», a confié Jordan.

Les amoureux, qui se sont rencontrés en 2021, ont ainsi marché main dans la main dans une allée spécialement conçue pour eux et ont échangé leurs vœux et alliances, entourés de leurs proches. «Nous voulions briser certaines normes traditionnelles de ce à quoi ressemblent une cérémonie et un mariage, a expliqué Colton. Pour beaucoup de personnes présentes, c’était la première fois qu’elles assistaient à un mariage gay. Nous voulions vraiment le rendre spécial.»