Le laborieux combat contre les tricheurs de la sous-traitance

Ouvriers à un tarif de misère, heures supplémentaires et charges sociales non payées, faillites frauduleuses qui laissent des dizaines de personnes sur le carreau: les affres de la sous-traitance abusive sur les chantiers font l’objet de dénonciations régulières. Pourtant, les cas se répètent - le plus récent au début du mois d’octobre. Un maître d’ouvrage ou une entreprise générale commande par exemple des travaux d’électricité à une entreprise, qui les confie à une autre, qui les sous-traite encore à une troisième, etc. «Cela implique de rogner à chaque fois les coûts pour dégager une marge. Au final, il est impossible d’effectuer les travaux au prix prévu sans tricher, notamment sur le dos du personnel, et partant, sur le dos de la collectivité, car ce système génère de nombreuses faillites», explique le Syndicat interprofessionnel des travailleuses et travailleurs (SIT).