Mali - Burkina Faso

Combats meurtriers entre l’EI et

Al-Qaïda

Rivaux historiques sur d’autres fronts comme la Syrie, des groupes djihadistes du Sahel affiliés à l’État islamique et à Al-Qaïda s’affrontent dans des combats meurtriers.

Les groupes djihadistes du Sahel affiliés à l’État islamique (EI) et à Al-Qaïda s’affrontent depuis début 2020 dans des combats meurtriers au Mali et au Burkina Faso, après des années de coopération plus ou moins franche, indiquent des experts et des sources locales.