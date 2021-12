Afrique du Sud : Combattant acharné de l’apartheid, Ebrahim Ismail Ebrahim est décédé

Le militant d’origine indienne s’est éteint lundi à l’âge de 84 ans, après une vie passée dans l’ombre des géants de la libération.

«En prison, nous étions agressés, affamés, mal couverts et exposés à un froid glacial», écrit-il dans ses mémoires. «On nous insultait et humiliait de la manière la plus dégradante. Nous avons cassé des pierres et mangé misérablement. Pendant des années, on nous a obligés régulièrement à rester debout, nus, longtemps dans une cour ouverte, parfois en plein hiver. Un de mes amis est mort de froid».