Lausanne: Combattre Alzheimer avec de petites poupées

«On leur donne la poupée, comme un cadeau. Puis, on observe les interactions que la personne aura avec elle. Si le patient a une interaction négative, ce qui peut arriver, on lui reprend la poupée. Mais, si ça se passe bien, il la garde. Par la suite, on travaillera deux heures par jour avec lui, voire plus s’il est agité», détaille la professeure Patrizia D’Amelio, qui a importé cette thérapie qu’elle a développée en Italie.

En théorie, ces poupées permettent au patient de diriger son attention sur un objet agréable et rassurant. La personne va lui parler, l’habiller, la porter ou encore jouer avec elle. Des études démontrent l’effet bénéfique de cette méthode sur le comportement et l’humeur. Elle réduit, chez les patients atteints de démence, des symptômes comme l’anxiété, l’agitation, l’errance, l’agressivité ou l’apathie.

Désormais, il s’agira de la tester à large échelle, la gériatrie du CHUV accueillant quelque 1000 patients par an. À terme, le but est que la poupée soit remboursée par les assurances. «Le coût n’est pas très élevé. On parle de 60 à 80 francs. Mais ce qui compte, c’est la reconnaissance du traitement», partage Patrizia D’Amelio. Le grand avantage de cette thérapie? Elle est garantie sans effets secondaires. «D’ordinaire, on donne des psychotropes aux patients, alors que leur efficacité n’est pas prouvée et qu’ils peuvent augmenter les risques de chutes ou d’hypomobilité, voire interagir négativement avec d’autres traitements médicamenteux», rappelle la spécialiste.