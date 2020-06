Confédération

«Combien, comme moi, se font taper parce qu’ils ont l’air gay?»

Après une énième agression d’un LGBT à Genève, une coalition du Conseil national demande un plan d’action fédéral autour des crimes homophobes.

«À cause de ma tenue, je me suis fait prendre à partie par un groupe de mecs qui ont pensé que j’avais l’air gay et faible, raconte Meruh Frutiger, mannequin androgyne connu outre-Sarine. C’était samedi, dans un train parti de Genève. Ils m’ont accosté, m’ont insulté, j’ai couru et ils m’ont rattrapé pour me frapper jusqu’à ce que mon nez saigne.» Pour le jeune homme, pas facile de témoigner de cet épisode traumatisant. Il a souhaité en parler pour soutenir la démarche du conseiller national Angelo Barrile (PS/ZH). Parallèlement, il a déposé plainte contre inconnu.