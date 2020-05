Plus grand parking d'avions du monde

«Combien de milliards de dollars d'avions sont là»

La crise liée au Covid-19 affecte grandement les compagnies aériennes. De nombreux appareils sont restés cloués au sol. Plus de 400 se trouvent dans le désert de Californie.

«Wow, je me demande combien de milliards de dollars d'avions sont là-bas», a raconté le pilote Brian Keith qui a pu survoler l'endroit au «Daily Mail» . «Je tiens à remercier les contrôleurs de la tour de contrôle qui ont eu la gentillesse de me faire survoler la piste fermée».

La semaine dernière, les vols intérieurs aux Etats-Unis ont transporté en moyenne 12 passagers chacun. Et il y a déjà 75% de vols en moins que la normale. Delta Air Lines, la plus grande et la plus rentable compagnie aérienne américaine, a déjà stationné plus de 650 avions.