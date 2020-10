Président malade : Combien de personnes ont été infectées par Donald Trump?

Durant les jours qui ont précédé son test positif au Covid-19, le président américain Donald Trump a beaucoup voyagé. De nombreuses personnes ne portaient pas de masque et ne gardaient pas leurs distances autour de lui.

Discours bien plus court dans le Minnesota

Événement «super spreader» dans le jardin de la Maison Blanche

La présentation de la candidate de Trump à la Cour suprême des États-Unis, Amy Coney Barrett, dans le jardin de la Maison Blanche samedi, attire de plus en plus l’attention. Plus de 100 personnes s’y sont rassemblées dans un espace confiné. Les photos et les vidéos montrent que beaucoup ne portaient pas de masque et ne gardaient pas leurs distances. Au moins six des personnes présentes ont depuis été testées positives: outre M. Trump et son épouse Melania, il s’agit des sénateurs Mike Lee et Thom Tillis, de l’ancienne assistante présidentielle Kellyanne Conway et du président de l’université catholique de Notre Dame, John Jenkins.