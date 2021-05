ALTÉRATION DE LA QUALITÉ - Combien de temps l’essence de ma voiture GNC se conserve-t-elle?

Question de Sandro à l’équipe d’experts de l’UPSA:

Ma petite amie et moi avons acheté une Fiat Panda à moteur GNC. Elle dispose aussi d’un réservoir d’essence d’une capacité de 35 litres. Comme nous voulons limiter nos émissions de CO 2 , nous avons opté pour un passage au biogaz. Nous souhaitons par conséquent que la voiture fonctionne, dans la mesure du possible, exclusivement au biogaz. D’où ma question: combien de temps l’essence de l’autre réservoir reste-t-elle utilisable?

Réponse de Markus Peter de l’UPSA:

Cher Sandro,

Effectivement, avec une voiture GNC qui roule au biogaz, vous circulez de manière globalement très respectueuse du climat. Votre bilan carbone est comparable à celui d’une voiture électrique qui roule au courant vert.

Nous avons répondu à une question similaire sur la durée de conservation de l’essence il y a quelques mois. L’essence peut être stockée pendant des décennies dans des conteneurs ou des bidons métalliques. Elle se garde deux à trois ans dans des récipients en plastique hermétiquement fermés. Ensuite, sa qualité se dégrade nettement et elle ne s’enflamme plus aussi bien dans le moteur à combustion. Les réservoirs d’essence des voitures modernes sont eux aussi en plastique, mais contrairement aux bidons, ils ne sont pas hermétiquement fermés. L’essence qu’ils contiennent se détériore donc encore plus vite.

Comme les réservoirs d’essence ne sont pas hermétiquement fermés, l’essence se détériore plus vite. Markus Peter, UPSA

Si le réservoir d’essence de votre voiture n’est pas étanche à 100%, c’est pour éviter toute surpression ou dépression. Le réservoir «inspire» ou «expire» donc grâce à des soupapes correspondantes. Pour limiter autant que possible la diffusion de vapeurs cancérigènes dans l’environnement lors de «l’expiration», le mélange gazeux d’air et d’essence traverse un filtre à charbon actif qui retient autant d’essence que possible. Lors de l’utilisation suivante du moteur en mode essence, celle qui est «accumulée» dans ce filtre est mélangée à l’air dans le collecteur d’admission et brûlée dans le moteur.

Toutefois, avec le temps, les composants particulièrement volatils du carburant, qui déterminent sa bonne inflammabilité, se diffusent à travers le matériau légèrement poreux du réservoir. De plus, l’oxygène de l’air ambiant pénètre dans le réservoir via les soupapes de dépression lors de «l’inspiration» et accélère la dégradation de l’essence. Celle-ci est enrichie de divers additifs pour ralentir ce processus de vieillissement, d’évaporation et d’oxydation.

Globalement, l’essence du réservoir ne devrait pas avoir plus d’un an. Markus Peter, UPSA

Toute affirmation ou recommandation générale est par ailleurs délicate, parce que la détérioration de la qualité de l’essence dépend aussi de multiples facteurs tels que la température, la qualité initiale, l’altitude, la taille et les caractéristiques du réservoir, etc. Globalement, vous ne devriez pas mal rouler si l’essence de votre réservoir n’a pas plus d’un an.

Bonne route!

