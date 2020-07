EN DANGER

Combien de temps reste-il aux glaciers suisses?

La fonte des glaciers peut provoquer des pénuries d'eau et des glissements de terrain. Ces glaciers sont les plus menacés – ou ont même déjà disparu.

La Suisse fait partie des pays les plus touchés par le changement climatique. Depuis le début des mesures en 1864, le réchauffement dans ce pays a été de plus de 2°C, soit le double de la moyenne mondiale (0,9°C). Dans toute la région alpine, on observe un fort recul des glaciers depuis les années 1980. Cela est directement lié à l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre et à la hausse des températures mondiales afférente. En l’espace de 40 ans, les glaciers ont diminué d'un tiers. Rien que d'octobre 2018 à septembre 2019, les glaciers suisses ont perdu 2% de leur volume. Au cours des deux années précédentes, le recul avait été encore plus marqué. En 2019, les glaciers du nord et de l'est de la Suisse en particulier ont perdu la plus grande partie de leur volume. La couche de glace a diminué en moyenne d'un à deux mètres.