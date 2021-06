Suisse : Combien gagne la direction des entreprises fédérales?

Les dirigeants des CFF, de PostFinance, de La Poste suisse et de Ruag figurent parmi les plus hauts revenus.

Une augmentation de 37% pour les CFF

Ainsi, l’ancien patron des CFF Andres Meyer et son successeur Vincent Ducrot ont gagné ensemble la somme de 1,586 million de francs en 2020. Ce montant inclut les 372’968 francs relatifs à leur deuxième pilier. Ces chiffres correspondent à une augmentation de 37% par rapport à l’année précédente. Le rapport justifie cette augmentation par le chevauchement des deux rémunérations conséquentes pendant six mois du fait de la passation de pouvoir entre les deux hommes.

Le reste du podium

Des salaires trop élevés?

Le Conseil national a préparé une loi visant à empêcher les cadres et les membres des conseils d’administration de sociétés liées à la Confédération de gagner plus qu’un conseiller fédéral (1 million de francs), selon «Swissinfo.ch». Une commission du Conseil des États est entrée en la matière mais aimerait plus de flexibilité. De plus, le Conseil fédéral a déjà pris des mesures concernant La Poste, les CFF, Skyguide, RUAG et d’autres entreprises. En effet, les assemblées générales de ces sociétés pourront fixer chaque année une limite supérieure pour les rémunérations des cadres.