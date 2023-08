Grâce à Joy Ride, Ashley Park devient une star de cinéma

Et comment! C’est gratifiant pour un comédien d’incarner un rôle avec lequel on peut avoir de nombreuses similitudes. Comme Audrey, j’ai toujours voulu être la meilleure possible. Elle a grandi entourée de Blancs dans une famille aimante et formidable, mais étant physiquement différente, Audrey voulait être au top que cela soit en sport comme dans ses études puis son job. Dans «Joy Ride», elle réalise qu’elle a toujours fait ce qu’on attendait d’elle au lieu de chercher ce qu’elle voulait.

Le plus dur a été de me sentir représentée à l’écran. La première fois que j’ai vu une héroïne qui me ressemblait au cinéma c’était «Mulan», un dessin animé. J’ai dû attendre «Charlie’s Angels» (ndlr: sorti en 2000) et Lucy Liu pour voir une fille avec ma couleur de peau en haut de l’affiche. «Joy Ride» est le premier film hollywoodien avec autant d’acteurs, scénaristes et producteurs qui me ressemblent.



Allez-vous quitter «Emily in Paris» pour d’autres films?