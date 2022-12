Une comédie musicale avec des titres de Britney Spears

New York : Comédie musicale avec des titres de Britney Spears

«Once Upon a One More Time» sera sur les planches de Broadway, à New York, dès juin 2023. Sa musique fait la part belle à la discographie de BritBrit.

Britney Spears, ici en 2018 à Las Vegas, n’est pas impliquée dans le développement du spectacle. imago images/Everett Collection

Un peu de Britney Spears sera à Broadway. En effet, la bande-son de la comédie musicale «Once Upon a One More Time» fera la part belle à la discographie de l’Américaine, qui apparaît bien souvent dénudée sur les réseaux sociaux. Ce show sera présenté au Marquis Theatre de New York, dès le 22 juin 2023, ont annoncé ses producteurs.

Le scénario du spectacle s’appuie sur les personnages de contes de fée tels que Cendrillon ou Blanche-Neige, mais avec une vision «féministe»: «La vie ne se résume pas à des robes cousues par des oiseaux et au baiser du grand amour». D’après «Variety», les tubes «Oops I Did It Again», «Lucky», «Circus» ou «Toxic» seront notamment utilisés. Le site du magazine précise que le casting des acteurs et actrices n’est pas connu. La mise en scène sera signée par Keone et Mari Madrid, deux chorégraphes réputés dans le monde du hip-hop.

Britney Spears, elle, «n’est pas impliquée dans le développement» de «Once Upon a One More Time». En revanche, elle devrait certainement toucher des droits d’auteur pour l’utilisation de ses morceaux. Cet argent devrait tomber directement dans sa poche puisque la star n’est plus sous la tutelle de son père.