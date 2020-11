Oui, vous avez bien lu. Non seulement Spike Lee s’empare du sujet atypique de la création du Viagra pour son prochain film, mais en plus il le réalisera sous forme de comédie musicale. Le réalisateur de 63 ans a puisé son inspiration dans l’article All Rise: The Untold Story of the Guys Who Launched Viagra, paru dans la revue «Esquire», indique «Deadline». Les chansons du futur long-métrage seront écrites et composées par Stew Stewart et Heidi Rodewald.