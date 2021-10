Attaque à l’arc en Norvège : Comme à «Kaboul»: des témoins racontent l’horreur à Kongsberg

Mercredi, un Danois de 37 ans converti à l’islam, muni d’un arc et de flèches, a fait cinq morts et trois blessés dans le sud-est de la Norvège.

«J’ai cru que c’était Kaboul»: des témoins de l’attaque à l’arc qui a fait cinq morts dans le sud-est de la paisible Norvège, ont relaté jeudi, l’horreur qui a endeuillé leur voisinage. Cité vallonnée livrée aux couleurs étincelantes de l’automne mais où il ne se passe généralement pas grand-chose, Kongsberg a été plongée dans le drame, mercredi: pendant plus d’une demi-heure, un homme armé notamment d’un arc a sillonné ses rues bordées de charmantes maisons en bois et décoché des flèches fatales, a priori sur des inconnus.

Thomas Nilsen était chez lui quand il a entendu des cris. Des images de guerre lui sont venues à l’esprit. «J’ai cru que c’était Kaboul», dit-il à l’AFP. Le drame s’est joué dans plusieurs endroits de la ville: un supermarché devant lequel la police montait la garde, jeudi, et dont la porte vitrée porte un impact dont on ignore l’origine, des rues résidentielles… Ailleurs, la présence policière était minimale jeudi.

Scène de western

Knut Olav Ouff allait griller une cigarette sur le pas de la porte quand il a été propulsé dans l’inimaginable. «J’ai vu un de mes amis s’abriter derrière une voiture et soudain j’ai entendu comme un claquement. J’ai été archer et j’ai reconnu le bruit d’un arc et le cliquetis d’une flèche qui atteint la chaussée», raconte le quinquagénaire. «Après ça, j’ai vu un homme extirpant un enfant d’une voiture et courant vers ma maison», ajoute-t-il.