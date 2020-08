Commerce Comme à un fil, Chinois et Américains se raccrochent à leur accord

Malgré les nombreux différends entre les deux pays, Pékin et Washington se sont entendus mardi sur leur accord commercial et économique

Coronavirus, espionnage, Hong Kong, droits de l’homme, rivalité technologique et consulats fermés d’office: les motifs d’affrontement n’ont pas manqué depuis que Pékin et Washington ont signé le 15 janvier un accord «de phase une» suspendant deux années de guerre commerciale.

Moins de 10 jours plus tard éclatait l’épidémie de Covid-19, suivie de la plus grave crise économique mondiale de l’après-guerre. Les engagements pris par la Chine pour acheter davantage de produits américains ont pu sembler en péril. Rien de tel à en croire les communiqués publiés mardi par les deux gouvernements (lundi soir heure américaine).

«Les deux parties constatent des progrès et sont déterminées à prendre les mesures nécessaires pour assurer la réussite de l’accord», ont souligné les services du représentant américain au Commerce (USTR) Robert Lighthizer à l’issue d’une conférence téléphonique avec le vice-Premier ministre chinois Liu He.

Le ministère chinois du Commerce a fait état d’un «dialogue constructif sur le renforcement de la coordination des politiques macroéconomiques des deux pays». «Les deux parties sont tombées d’accord pour créer les conditions et l’atmosphère permettant de continuer à faire progresser la mise en œuvre de la première phase de l’accord économique et commercial sino-américain», selon le communiqué de Pékin.

200 milliards

La Chine, où le Covid-19 a fait son apparition à la fin de l’an dernier, n’en a pas moins affiché le mois dernier une hausse de plus de 7% de ses exportations totales, la plus forte depuis le début de l’année, et une nouvelle hausse de son excédent commercial avec Washington, à plus de 32 milliards de dollars (29 milliards de francs).