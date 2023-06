Aviation: Comme Airbus, Boeing voit la flotte mondiale d’avions doubler d’ici à 2042

Un moteur CFM LEAP est vu sur un Boeing 737 MAX en exposition statique lors du 52e Salon de l’aéronautique et de l’espace à l’aéroport du Bourget, près de Paris, France, le 20 juin 2017.

Boeing voit la flotte d’avions commerciaux doubler dans les 20 prochaines années, selon des estimations publiées dimanche et légèrement supérieures en volume à celles de son concurrent Airbus. Pour l’avionneur américain, 48’575 appareils seront en service en 2042, contre 24’500 l’année dernière. Cela nécessitera de produire, tous constructeurs confondus, 42’595 aéronefs, dont la moitié sera consacrée au remplacement des avions existant aujourd’hui, et l’autre à la croissance nette. L’Amérique du Nord absorbera 23% de ces nouveaux avions, l’Asie-Pacifique 22%, l’Eurasie 21% et la Chine à elle seule 20%.