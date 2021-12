Tennis : Comme annoncé, Novak Djokovic renonce à l’ATP Cup

Les organisateurs du tournoi par nations ont officialisé l’absence du No 1 mondial, déjà révélée par ses proches. Le mystère reste entier concernant sa participation à l’Open d’Australie.

Le No 1 mondial Novak Djokovic, qui refuse de dire s’il a été ou non vacciné contre le Covid-19, ne disputera pas l’ATP Cup du 1er au 9 janvier à Sydney, ont annoncé mercredi les organisateurs, renforçant l’incertitude sur la participation du Serbe à l’Open d’Australie . «Le numéro un mondial Novak Djokovic s’est retiré de l’ATP Cup 2022. L’équipe de Serbie sera désormais dirigée par le 33e mondial Dusan Lajovic», ont indiqué les organisateurs dans un communiqué.

Être vacciné pour entrer en Australie

Pour être autorisé à rentrer en Australie et participer au tournoi, les joueurs, leur entourage et les membres de leur encadrement doivent être vaccinés. Or Djokovic refuse de dire s’il l’est ou non. Son père Srdjan avait déclaré fin novembre à la télévision serbe que Djokovic n’irait «probablement pas» à l’Open d’Australie, dénonçant un «chantage» des organisateurs.