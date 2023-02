Electricité, café, huile d’olive…: Comme attendu, l’inflation au mois de janvier a été forte

Électricité, café, huile d’olive… : Comme attendu, l’inflation au mois de janvier a été forte

Tirée vers le haut par la hausse du prix de l’électricité, l’inflation moyenne le mois dernier a été parmi les plus fortes de ces dernières années. Avant une probable accalmie.

Des produits de la vie courante comme le café ou l’huile d’olive continuent de voir leurs prix augmenter mois après mois. 20min/Marco Zangger

Les fortes augmentations du prix de l’électricité annoncées en automne dernier sont entrées en vigueur ce mois de janvier. Résultat: le chiffre moyen de l’inflation calculé par l’Office fédéral de la statistique (OFS) publié lundi est élevé. Fin janvier, le panier moyen coûtait 0,6% de plus qu’en décembre et 3,3% de plus qu’en janvier 2021. Il n’y a qu’en juillet et en août dernier que le taux calculé avait été plus élevé.

Des différences saisonnières

Il n’y a pas que l’électricité dont le prix augmente. Comme chaque mois, le prix de certains produits prend l’ascenseur tandis que d’autres baissent. Le café (+7,3%), l’huile d’olive (+11,8%) ou le pain (+5,6%) font partie des dépenses pour lesquelles les Suisses ont dû débourser plus qu’en décembre.

Certains domaines ont vu leurs prix augmenter pour des raisons qui tiennent avant tout des saisons, comme par exemple dans l’hôtellerie où, la démande étant plus forte en janvier, les prix ont été plus élevés de 11,7% par rapport à décembre. Il en va de même pour les prix qui baissent. Dans le relevé de l’OFS, quasi tous les postes de dépenses qui concernent le prêt-à-porter ou les vêtements et chaussures montrent des prix à la baisse – en raison des soldes.

Évolution du taux d’inflation depuis 2012. OFS

Vers une accalmie

Nombreux sont les économistes qui estiment que l’inflation, une fois le choc du prix de l’électricité encaissé, va devenir plus modérée ces prochains mois. C’est-à-dire que la vie coûtera toujours plus cher qu’en janvier, mais que l’on s’en rendra peut-être compte de façon un peu moins outrancière au moment de payer ses courses au supermarché. Ce mois de janvier, par exemple, on peut noter que le prix des œufs et de la volaille a, en moyenne, baissé entre décembre et janvier. Leurs prix sont toutefois bien plus élevés qu’il y a un an. Il n’y a guère que la viande de porc dont le prix baisse sur la durée.

La semaine dernière, UBS publiait ses prévisions économiques pour 2023 et disait que l’inflation ne serait plus le problème numéro un. Selon les économistes, le taux d’inflation devrait repasser sous les 2% dans le courant de l’année.

