Cyclisme : Comme la F1, le Tour de France devrait avoir sa série «inside»

Netflix serait en passe de conclure un accord pour produire une docu-série consacrée aux coulisses de la prochaine Grande Boucle, sur le modèle de «Drive to Survive».

Le format est en vogue depuis quelque temps. Au carrefour du documentaire et de la série, les docu-séries sportives suscitent un fort engouement auprès du grand public. En témoignent les cartons d’audience réalisés par «The Last Dance», la production consacrée à Michael Jordan et à la saison 1997-1998 des Chicago Bulls en NBA. Celle consacrée à la Formule 1, «Drive to Survive», a même tellement bien marché qu’elle a relancé l’intérêt autour de la discipline et s’apprête à diffuser sa 4e saison. Toutes deux, comme tant d’autres, reposent sur le même fondement: dévoiler les coulisses d’un univers ordinairement inaccessible aux yeux et aux oreilles du quidam.