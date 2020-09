Comme l’aube sur Kyushu

Dans les vapeurs des bains d’Uchinomaki, au cœur du parc national d’Aso-Kuju, l’éternité semble appartenir aux curistes. Dans un tel havre de paix, il est difficile d’imaginer que des matches de rugby ont disputé, l’année dernière, à 30 kilomètres de là. La ville et le stade de Kumamoto faisaient partie des sites de la Coupe du monde de rugby, organisée par le Japon. Ça sera aussi le cas en 2021 pour le JO. En marge des rencontres, les sportifs se délasseront dans les sources d’eau chaude, appelées onsens, qui abondent sur Kyushu, la plus méridionale des îles de l’archipel.

Les visiteurs en quête de bien-être sont attirés par toutes les stations thermales qui jouxtent la dizaine de volcans en activité. Ils apprécient, en plus, la cuisine locale. Pour cela, il faut se rendre dans les yatais, de petits stands séparés de la rue par un simple rideau. On y mange un oden, le pot-au-feu nippon, et on y boit du shochu, boisson alcoolisée distillée à partir de riz, d’orge, de sarrasin, de patate douce. Pour le dessert, on opte pour une banane, un kaki ou un ananas qu’on achète chez un primeur spécialiste des fruits à la forme parfaite. Cette tradition fait que les Japonais n’hésitent pas à dépenser 15, 20 ou même 30 francs pour un beau fruit exotique.