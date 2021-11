France : Comme le veut la règle, Paris va proposer des hébergements aux migrants de Calais

À quelques semaines de l’hiver, la France a décidé de reloger les migrants expulsés de leurs camps de fortune à Calais, histoire aussi d’éviter que ne réapparaisse la «jungle».

Le prêtre Philippe Demeestère, âgé de 72 ans, et deux militants associatifs, Anaïs Vogel et Ludovic Holbein, réclament l’arrêt des démantèlements en période hivernale. «On va proposer systématiquement un hébergement, qui sera essentiellement dans le Pas-de-Calais, dans les Hauts-de-France, mais pas à Calais», a confié le médiateur, patron de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii), Didier Leschi.