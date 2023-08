Thônex (GE): Comme prévu, les Yéniches ont quitté les lieux

Thônex avait d’abord porté plainte contre les Yéniches, qui avaient dénoncé un manque d’hospitalité de la part du canton et des municipalités genevoises. Les autorités locales avaient ensuite retiré leur plainte et autorisé les gens du voyage à rester pour une durée limitée. Ces derniers ont bénéficié de l’eau et de l’électricité contre une taxe de 300 francs par jour. Les Yéniches constituent une communauté nomade reconnue par la Confédération, et leur droit à des haltes équipées est inscrit dans la loi.