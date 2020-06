il y a 1h

Antony Trice, «The Voice»

«Comme si l’aventure commençait une nouvelle fois»

Après presque deux mois d’attente, le Vaudois Antony Trice tentera de gagner sa place en finale de «The Voice» face à onze talents tout aussi motivés que lui.

de Julienne Farine

Enfin! Samedi 6 juin 2020, l’habitant de Baulmes (VD) saura s’il figurera parmi les quatre finalistes de «The Voice». Reportée de deux mois, la demi-finale du télécrochet de TF1 se déroulera différemment de ce qui avait été prévu par la production au départ. Exit la salle de concert, le public et les prestations en direct. La pandémie de Covid-19 a changé la donne et les douze candidats ont déjà tous enregistré leur passage sur scène dans un studio près de Paris. Qu’on se rassure, les téléspectateurs pourront tout de même voter et l’annonce des résultats sera faite en direct par Nikos Aliagas qui sera en contact avec les talents via Skype ou Zoom.

À quelques heures de la diffusion, Antony Trice est «surexcité». «Je me réjouis de savoir qui va aller en finale. Ça fait deux mois que ça aurait dû avoir lieu, c’est le moment que ça se passe», rigole-t-il. Le chanteur de 24 ans a évidemment été un peu frustré de ne pas pouvoir se produire devant 4000 personnes, mais il relativise, ravi que l’émission ait pu être tournée. «Je vous assure que ça ne sera pas décevant. Avec la production, on a réussi à créer un truc solide malgré les conditions», dit-il.

Retrouvailles émouvantes

Distance sociale, gestes barrières, masques: les habitudes des talents, des coaches et de l’équipe de tournage ont été chamboulées. «Même si, individuellement ça ne changeait pas grand-chose puisqu’on faisait notre prestation seul derrière notre micro. Avant, quand on était en loges, on se sautait dessus, on faisait les cons et là, on ne pouvait pas. C’était très bizarre», raconte le jeune homme. Il faut dire qu’après plusieurs mois sans pouvoir se voir – les KO ayant été enregistrés bien avant leur diffusion en avril 2020 – les retrouvailles ont été émouvantes: «Je suis un pleureur, alors j’ai pleuré, évidemment. C’était un peu comme si l’aventure commençait une nouvelle fois.»

La crainte d’avoir été oublié

Forcément, après presque deux mois sans aucun épisode de «The Voice» sur TF1, le risque existe que les téléspectateurs soient passés à autre chose et Antony en a conscience. Il pense pourtant que cela peut constituer un avantage. «Les gens se baseront peut-être plus sur la prestation de la demi-finale que sur tout le parcours parce qu’ils auront oublié ce qu’on avait fait avant», analyse-t-il. Ce que le talent craint en revanche, c’est que sa nationalité le désavantage, puisque seules les personnes domiciliées en France pourront voter. «Je me dis que mon public en Suisse ne pourra pas le faire. Est-ce que ça va m’handicaper au point de ne pas pouvoir accéder à la finale? Je ne sais pas, mais c’est quelque chose qui me travaille», confie-t-il.

Un album dans les trois mois