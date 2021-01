Réseaux sociaux : Comme Trump, ces stars ont été bannies de Twitter

Une rappeuse raciste, une actrice porno fan d'Hitler, un financier peu scrupuleux et même le fondateur de Twitter lui-même. Comme Donald Trump, ces personnalité ont aussi été privées du célèbre réseau social, que ce soit de manière temporaire ou permanente.

Connue pour de pas avoir sa langue dans sa proche, la rappeuse new-yorkaise s'en était déjà prise à Beyoncé, Nicki Minaj ou encore Iggy Azalea. Mais c'est avec le chanteur de OneDirection Zayn Malik que l'artiste, âgée aujourd'hui de 29 ans, a dépassé les bornes. Suite à une affaire de plagiat, elle avait qualifié le chanteur de «blanc-bec au faux swag qui rêve de ressembler à Justin Bieber» mais surtout de «p*** poilue qui pue le curry» en référence à ses origines pakistanaises. Le tout entre quelques insultes distillées et une autre provocation raciste: «Tu étais le seul Pakistanais du groupe et tu sais très bien à quoi tu servais». Depuis, elle supporte... Donald Trump.

L'ex de Kurt Cobain a été la première à subir la foudre de Twitter. À l'origine, un conflit avec son ancienne collaboratrice Dawn Simorangkir, une créatrice de mode traitée de «voleuse» par Courtney. La justice s'en est mêlée et la chanteuse a été condamnée. Résultat: des dommages et intérêts et un bannissement du réseau social. Mais l'artiste n'a pas abandonné pour autant. Elle s'est recréé un compte en 2019, sans que Twitter ne trouve rien à redire. Depuis, «Courtney Love Cobain» se tient à carreau.

Partisan de Donald Trump durant une courte période, Kanye West est connu pour ses excès et ses épisodes bipolaires. C'est peut-être pour cela que Twitter l'a laissé récupérer son compte. En septembre dernier, et probablement en plein délire, le rappeur et producteur de Chicago a posté le numéro de téléphone d'un journaliste pour se venger, le qualifiant également de «suprémaciste blanc», et dévoilé une photo où il semble uriner sur son Grammy. Régulièrement enclin à s'emporter sur le réseau social, Kanye a tout d'un futur banni. Surtout si son divorce avec Kim Kardashian se confirme...