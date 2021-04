E-sport : «Comme un jeu d'échecs avec plus de dimensions»

Le Genevois Arketip est un passionné des tournois en ligne sur le célèbre jeu de stratégie «Civilization 6», édité par Firaxis.

Les joueurs doivent développer leur empire, leur science et leur économie sur plusieurs millénaires. DR

Créée en 1991, la série «Civilization» a longtemps été associée à un jeu solo. Mais une scène compétitive multijoueur s'est développée grâce au 6e opus de la saga. Informaticien genevois de 35 ans, Florian Emery, alias Arketip, nous fait découvrir cet univers.

Arketip, comment es-tu tombé dans la série «Civilization»?

J'ai toujours été passionné par les jeux de stratégie et j'ai découvert ce jeu à l'âge de 8 ans. Je faisais des parties en solo jusqu'à l'arrivée de «Civ6». En parallèle, j'ai été l'un des précurseurs des tournois de jeux vidéo à Genève et un semi-pro sur «Counter-Strike» avec le clan redWhite.

Quel est l'intérêt des parties en multijoueurs?Une fois qu'on a été opposé à des humains sur «Civ», on ne joue plus en solo. Au début, il faut persévérer, mais c'est vite enivrant, car c'est comme un jeu d'échecs avec encore plus de dimensions!

A quoi ressemble la coupe du monde CWC, qui se déroule actuellement?

Les matches sont à haute tension, opposant deux teams de quatre joueurs, avec les meilleures équipes de différents pays. La CWC dure plusieurs semaines et la structure Ulysse, du streamer français Lege, est encore en lice. La communauté francophone Civfr est particulièrement bien représentée et est ouverte à tous via l’app Discord.

Pourquoi as-tu cofondé la structure Pyramid?Pour présenter une équipe à la première CWC, il y a un an. Nous avons été finaliste de la saison 2 et avons gagné deux fois la ligue francophone. L’un des membres de notre équipe est Malm, qui est un streamer et un caster régulier sur Twitch.

Comment fais-tu pour gérer ton rôle de capitaine en plus de ton job d'informaticien?Avec des cernes! (rires) Mais il faut savoir faire des breaks. Être capitaine consiste surtout à gérer les emplois du temps de chaque joueur afin d'avoir une équipe complète pour toutes les compétitions.