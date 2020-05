Hockey sur glace

«Comme une assurance avec des primes très élevées»

Les clubs apprécient la main tendue par la Confédération mais se montrent tous très prudents face aux mécanismes des crédits.

Tous se montrent reconnaissants du geste à leur égard et considèrent que le signal politique en faveur du sport est fort et bienvenu. Reste qu’il n’est pas acquis, en l’état, que les clubs de hockey helvétiques se ruent sur leur part du gâteau. Notamment en raison des contraintes liées à l’obtention des fonds mis à disposition par la Confédération. «Nous sommes très contents de recevoir un crédit, explique le directeur de la Ligue, Denis Vaucher. Dans l’éventualité où la crise devait se prolonger, les 150 millions mis à disposition par la Confédération nous apportent des garanties pour le début de saison. Toutefois, les problèmes arriveront après, lorsqu’il sera question de rembourser. Les conditions d’obtention sont très dures et les négociations avec l’OFSPO ont été très intenses entre vendredi et lundi soir. C’est un peu comme une assurance, mais avec des primes qui sont très élevées…»