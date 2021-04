Dissoudre les rassemblements

Face à ce regain d’activités nocturnes, la police cantonale a dû prioriser ses interventions les plus urgentes: « On n’a pas été débordé, mais on n’a pas pu répondre à une vingtaine de réquisitions tout de suite, même si nous les traitons toutes à un moment ou à un autre, explique Alexandre Brahier. Le but pour nous, c’est de dissoudre ces rassemblements et d’éviter les débordements. »

«On s’y attendait»

Les forces de l’ordre s’attendent à ce que cela continue vendredi et samedi soir. « Pour nous, ce n’est pas une surprise, on s’y attendait, c’est Pâques, il y a un week-end de quatre jours, ajoute le porte-parole de la police. Se rassembler pour profiter de la météo et se réunir en famille, c’est bien, mais il faut toujours faire attention aux gestes barrières, à ne pas sortir en cas de symptômes, pour éviter que la troisième vague arrive plus vite. Car le cocktail explosif, il est là: on se réunit, on boit, on fait moins attention. » Alexandre Brahier rappelle qu’il en va de la responsabilité de chacun: « On ne peut pas être partout pour rappeler aux gens que le Covid est toujours là. »