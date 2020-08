Vente en ligne

Comme une odeur d’arnaque sur ce site de parfums

Une cliente qui avait fait quelques emplettes sur un site web de vente de produits de luxe début août a été pour le moins surprise: elle a reçu des testeurs au lieu d’articles conformes.

Quelques jours plus tard, elle a reçu son colis et, histoire d’être sûre que tout était en ordre, elle a compté le nombre d’articles. Tout y était. Ce n’est qu’après avoir offert son cadeau à sa fille que Christine a fait une découverte étrange: «Ma fille est venue me voir et m’a dit que c’était écrit «Testeur» et «Interdit à la vente» sur le produit. Et en y regardant de plus près, on a remarqué que les parfums avaient quasi tous la même odeur.» La mère de famille a donc décidé de contacter le service client du site, mais rien n’y a fait. On lui a rétorqué que c’est elle qui avait commandé des modèles d’exposition et que la plateforme était dans son bon droit. Mais qu’en est-il de la mention «Vente interdite»? «Les parfums nous sont officiellement vendus par les producteurs respectifs, ils peuvent donc être vendus sur notre boutique malgré cette mention», affirme parfumsale.ch.