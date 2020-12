Confessions intimes : Comment Adil Rami a échappé au «piège» Zahia

Le champion du monde français a croisé la route de Zahia avant que le scandale de prostitution n'éclate. Mais il n'a jamais été inquiété. Il explique pourquoi.

«Je l'ai échappé belle!». Tel est le constat effectué par l'international français Adil Rami, dix ans après l'affaire Zahia, qui a éclaboussé le football français à l'époque. Le champion du monde 2018 de 35 ans s'est confié sur «France 2» dans l'émission de Laurent Ruquier sur un épisode méconnu, au moment de présenter son autobiographie «L'Autopsie». Il confie avoir croisé l'ex-prostituée dans un restaurant et que des personnes de son entourage l'ont plus ou moins incité à entrer en contact avec elle.

«On me disait "Invite-là à ta table". Quand je me suis retourné j'ai dit "non, c'est pas mon délire du tout"». Pour autant, le défenseur qui évolue actuellement à Boavista n'était pas tranquille au moment où le scandale a éclaté: «Je me suis dit: "On va mettre mon nom dedans". C'est un milieu de vicelards, je n'ai confiance en personne». Fort heureusement, personne n'a jamais évoqué un lien entre le natif de Bastia et la jeune femme.