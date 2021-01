Blanc, beige, écru, crème, ivoire… Influenceuses mode et mannequins ont adopté le blanc et ses déclinaisons. Voici nos conseils pour être stylées en total look white.

Plutôt que de se cacher sous les habituelles couleurs ternes et foncées de l’hiver, les modeuses ont décidé de mettre de la lumière dans leurs tenues en misant sur des vêtements clairs. Et uniquement des pièces claires.

Il existe toutefois quelques règles à suivre pour ne pas avoir l’air de se promener en pyjama ou d’être une bourgeoise coincée. Voici nos conseils pour être stylées en total look blanc, comme l’influenceuse danoise Pernille Teisbaek. On mélange les styles: des pièces chics, mais aussi des touches de sportswear. Le combo idéal: un sac à main classique et des sneakers blanches (et on évite les vieilles baskets jaunies par le temps).

Dans le même esprit, la Française Assia B. mise sur un long manteau chic, qu’elle casse avec un training, un hoodie et des sneakers de sport, pour un look particulièrement réussi. On notera qu’un manteau très long est idéal pour accompagner les pièces sportives.

Tout comme Elsa Hosk, en plus de mixer les styles, on mélange aussi les formes. Le mannequin l’a très bien compris: son gros pull en mailles se marie parfaitement avec son legging. Bonus chic: celles qui arrivent elles aussi à assortir leurs chaussures à leur haut gagnent encore des points.