Comment aérer correctement selon la saison

Trop chaud, trop humide, pertes d'énergie trop importantes: lors de changements de température, il faut adapter la manière dont on aère son chez-soi.

de Stephanie Sigrist

Le moment le plus propice et la durée la plus adaptée pour aérer varient en fonction de la saison et des températures extérieures. En hiver, le taux d'humidité est généralement bas et le renouvellement d'air est plus rapide qu'au cours des mois plus chauds, ce qui fait que le risque de moisissure est faible. Cependant, il existe un risque de déperdition d'énergie dû à l'ouverture trop prolongée des fenêtres car la chaleur des pièces chauffées s'échappe vers l'extérieur. Par conséquent, l’aération doit être courte et intensive quand les températures sont basses et aussi longtemps que le logement est chauffé. Il est recommandé d’ouvrir toutes les fenêtres en grand pendant 5 minutes.

En été, l’aération peut prendre plus de temps: 20 à 25 minutes sont idéales pour un renouvellement d'air complet. Si possible, ouvrez les fenêtres tôt le matin ou tard le soir, lorsqu’il fait moins chaud dehors. Après avoir aéré, les fenêtres doivent être complètement fermées afin que l'air chaud estival ne puisse pas pénétrer dans la maison pendant la journée. Le dernier étage est une exception: il faut s'attendre à des températures plus élevées sous les toits en été et l'humidité de l’air ambiant y est généralement un peu plus faible. Par conséquent, les pièces dans les combles peuvent donc être ventilées pendant la journée en été.

Un taux élevé d’humidité dans l'air favorise la formation de moisissures

Au printemps et en automne, il existe un risque de moisissures en raison du taux élevé d’humidité dans l'air. Les moisissures peuvent se développer partout où l'air humide se condense sur des surfaces froides. Si le taux d’humidité est supérieur à 80% sur la surface et qu'il dépasse les 65% dans la pièce , alors les conditions idéales sont réunies pour la formation de moisissures. En Suisse, près d'un logement sur cinq est touché par ce problème selon le portail de l’habitat et de l’immobilier RaiffeisenCasa. Les moisissures causent non seulement des dommages financiers importants, mais peuvent également entraîner des brûlures aux yeux, de l'eczéma et des maladies respiratoires telles que bronchite, asthme ou pneumonie. Une aération régulière permet de réguler l'humidité et d'éviter les moisissures. Le taux d'humidité recommandé de l'air ambiant se situe entre 40 et 55% pour les pièces à vivre. Au printemps et en automne, il faut aérer au moins 3 fois par jour pendant 10 à 15 minutes.

Dans la salle de bains et la cuisine, le taux d’humidité ne devrait pas dépasser les 60%, et encore moins les 70%. Cuisiner et se doucher augmentent l’humidité de l’air; à la suite de ces activités, il faut donc faire circuler l’air pour permettre un renouvellement d'air rapide, en ouvrant simultanément deux fenêtres opposées. L'air de la cuisine ou de la salle de bain, chargé d'humidité, est alors évacué vers l'extérieur et l'air du dehors plus sec rentre dans la pièce. Cela ne fonctionne cependant que si l'air extérieur n'est pas aussi chargé en humidité que l'air ambiant.

Peut-on laisser les fenêtres entrouvertes pendant les chaudes nuits d'été?

Qu'en est-il des fenêtres oscillo-battantes? Elles sont apparues en Suisse dans les années 1960 et dans les décennies suivantes, les pertes d'énergie dues à l'inclinaison permanente des fenêtres ont augmenté massivement. En hiver, l'air chaud s'échappe par la fenêtre ouverte, tandis qu'en été, la chaleur extérieure pénètre dans le bâtiment. Pour approvisionner en oxygène, il n'est pas nécessaire d'entrouvrir la fenêtre plusieurs heures. Si vous aérez correctement le soir, pas la peine de laisser ouvert la nuit pour faire entrer l'air frais. À une exception près: s’il fait entre 16 et 18°C à l’extérieur, car ce sont les températures recommandées dans la chambre pour bien dormir et dans ce cas, l'air du dehors ne refroidit pas la pièce, ni ne la réchauffe.