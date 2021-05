Votations du 13 juin - Comment allez-vous voter?

L’agenda des prochaines votations fédérales sera chargé. En effet, le peuple devra se prononcer sur cinq objets: l’initiative populaire «Pour une eau potable propre et une alimentation saine», l’initiative populaire «Pour une Suisse libre de pesticides de synthèse», la loi Covid-19, la loi sur le CO 2 et la loi fédérale sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme (MPT).