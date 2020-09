Les votations du mois de mai ont été annulées en raison du coronavirus. Du coup, les Suisses seront amenés à s’exprimer sur cinq objets le 27 septembre prochain. Que pensez-vous de l’initiative de limitation, lancée par l’UDC? Et quel est votre point du vue sur le congé paternité, la loi sur la chasse, les avions de combat et les déductions fiscales pour les enfants? Quels sont les arguments qui vous ont le plus convaincus?