Comment apaiser les animaux durant les feux d’artifice

Même s’ils sont émerveillés par les couleurs des feux d’artifice, les chats et chiens sont apeurés par leur bruit. À la veille de la fête nationale suisse, célébrée le 1er août, voici les conseils du Dr Anneli Muser Leyvraz, vétérinaire comportementaliste qui exerce à Genève. Elle est présidente de l’Association vétérinaire suisse pour la médecine comportementale.

Les garder à l’intérieur

La spécialiste explique qu’il vaut mieux rentrer les animaux de compagnie à l’intérieur. «Un animal tétanisé pris de panique aura tendance à fuir, ce qui peut le mener à traverser une route, à sauter d’un balcon ou d’une fenêtre.» Elle conseille de rentrer les animaux quelques heures avant les nuisances et de mettre à leur disposition de la nourriture et des objets à ronger pour les occuper.

Réduire l’exposition au bruit

«L’idéal serait de se rendre dans un endroit calme, loin des festivités, mais ce n’est pas toujours possible. Que vous restiez chez vous ou que vous vous absentiez, fermez les volets, les fenêtres et les portes pour réduire le bruit et les éclairs de lumière».

Les distraire

La vétérinaire rappelle qu’il est important d’occuper et de distraire son animal pour détourner son attention pendant la durée des feux d’artifice. «Allumer la télévision ou la radio permet de les isoler le plus possible du bruit de l’extérieur. Cela leur rappelle le quotidien et les rassure, tout en faisant passer le temps plus vite.» Elle précise également que la musique classique peut avoir un effet relaxant sur les chats et les chiens.

Créer des cachettes

«Il faut laisser l’animal choisir sa stratégie pour qu’il se sente en sécurité. Certains vont aller se réfugier dans une pièce de la maison, souvent la salle de bains, ou sous un meuble, par exemple. Pour les chats, il leur faut un endroit où se cacher.» Ils ne voudront peut-être pas être touchés ou portés, mais contentez-vous de rester à proximité. «Si le chat vient de lui-même vers vous, on peut aussi le caresser et le distraire.»

La vétérinaire rappelle également qu’il ne faut pas non plus oublier les petits animaux comme les oiseaux et les rongeurs, qui peuvent aussi paniquer sous l’effet de la lumière et du bruit. Elle conseille de couvrir leur cage.

Les médicaments