Comment apporter une touche orientale à son intérieur

Dans le style de décoration oriental, le principe est de mettre le paquet. Certes, cela passe bien dans les hôtels de luxe aux airs des Mille et Une Nuits comme celui de La Mamounia, mais dans des appartements modernes, le total look de palais arabes, de tentes mauresques et de riads marocains donne des airs de faux et est complètement kitsch.

Les matières

Les couleurs

Pour créer un style oriental, vous pouvez miser sur une palette de couleurs intenses au gré de votre fantaisie. Cela va du jaune vif au vert et bleu azur en passant par le rouge profond, le rose sablé et l’orange. Pour une variante plus douce, on choisira des couleurs de terre. Associées à de nobles tissus et à des matériaux brillants, elles sont particulièrement élégantes.