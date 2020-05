Témoignages

Comment avez-vous repris le chemin de l’entraînement?

Les sportifs amateurs sont désormais autorisés à reprendre le chemin de l’entraînement, mais avec de nombreuses règles à respecter et qui diffèrent selon les disciplines. Est-ce votre cas? Racontez-nous comment se passe cette reprise pour vous!

Depuis le 11 mai, dans tout le pays, la pratique libre et les entraînements organisés sont à nouveau autorisés pour tous les sports (individuels et collectifs), au niveau amateur et professionnel. Tout cela bien sûr, dans le respect des nouvelles normes sanitaires, qui limitent notamment les groupes à cinq personnes et qui empêchent les contacts physiques. Racontez-nous (en commentaires et/ou en photo) de quelle façon se déroulent vos entraînements et à quel point ces restrictions vous impactent! Cliquez ici pour témoigner!