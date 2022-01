CARRIÈRE – Comment bénéficier d’une formation de rêve chez Rolls-Royce

Si vous avez toujours rêvé de travailler dans l’industrie automobile chez un constructeur haut de gamme, l’occasion vous est désormais offerte par Rolls-Royce. Cette année, le constructeur automobile britannique propose un nombre record de 37 places d’apprentissage, le nombre le plus élevé depuis le lancement du programme en 2006.



L’augmentation du nombre de places de formation est due aux fortes ventes du constructeur de voitures de luxe, au lancement de nouveaux modèles comme la Rolls-Royce Ghost Black Badge et à une nouvelle génération de voitures haut de gamme électriques, menée par la Spectre, la première voiture électrique de Rolls-Royce.

C’est la première fois dans l’histoire du programme de formation de Rolls-Royce que le constructeur de voitures de luxe est à la recherche de 37 apprentis. Les candidatures sont ouvertes jusqu’en février 2022. Rolls-Royce Voici à quoi pourrait ressembler pour vous la rentrée de septembre 2022. C’est là que démarre le programme de formation de 2022 dans l’usine de Goodwood, qui abrite le siège social de Rolls-Royce au Royaume-Uni. Rolls-Royce Les affaires ne pourraient pas aller mieux en ce moment pour le constructeur de voitures de luxe. La Rolls-Royce Ghost Black Badge est très convoitée et se vend comme des petits pains. Rolls-Royce

En route pour le sud de l’Angleterre

Si vous êtes admis(e) à suivre le programme de formation, vous pourrez, à partir de septembre 2022, élire domicile à Chichester, où se trouve le siège de Rolls-Royce. Située dans le sud de l’Angleterre, cette petite ville d’à peine 27’000 habitants n'est peut-être pas connue pour sa vie festive débridée, mais elle est le lieu où se rencontre plusieurs fois par an, le gratin de la scène automobile et du sport automobile britannique et international à l’occasion des légendaires festivals de Goodwood.

Une fois que Rolls-Royce vous aura pris sous son aile, vous y resterez entre deux et quatre ans pour suivre une formation combinant théorie et pratique. En plus de votre travail rémunéré chez Rolls-Royce, vous suivrez des cours à temps partiel dans une université locale. La formation et le diplôme sont entièrement financés par l'entreprise.

Vous avez bien entendu le choix entre différents domaines, notamment la production, où les apprentis bénéficient d’une formation manuelle dans les domaines du montage, de l'aménagement intérieur, de la finition des surfaces, de l'habillage intérieur et de la gestion de la qualité pour l'ensemble des véhicules. Mais il est également possible de suivre une formation en dehors de la production, dans d'autres départements, notamment dans différents services de gestion. Et qui sait, peut-être aurez-vous à l'avenir une Rolls-Royce à votre disposition comme voiture de fonction?

Gravrir les échelons

Ce n'est en effet pas sans raison que Rolls-Royce souligne que de nombreux apprentis occupent des postes de supervision, d'ingénierie et de gestion au sein de l'entreprise au terme de leur formation. «Nous avons toujours reconnu l'importance d'investir dans de futurs talents, non seulement pour soutenir nos propres objectifs commerciaux, mais aussi pour développer les compétences et les connaissances dans l'industrie du luxe britannique en général», a déclaré Torsten Müller-Ötvos, CEO de Rolls-Royce. Selon lui, les apprentis ne reçoivent pas seulement une formation de premier ordre dans des compétences artisanales, techniques ou commerciales pratiques, mais acquièrent également des qualifications allant jusqu'à des diplômes dont le financement est intégralement pris en charge par l'entreprise. «C'est une formidable opportunité et une alternative vraiment attrayante aux études pour ceux qui se sentent à l'aise dans un environnement d'apprentissage pratique», conclut-il.