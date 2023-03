Cinq conseils pour bien détenir ses poules de compagnie

Alors qu’«on estime qu’il existe en Suisse 70’000 ménages qui détiennent des poules à titre privé, et que la tendance est à la hausse», les services vétérinaires cantonaux et la Protection Suisse des animaux (PSA) constatent cependant que les détenteurs privés ne répondent pas toujours aux besoins spécifiques des animaux. Face à ce constat, l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) a décidé de réagir: en collaboration avec la PSA, il publie ce lundi des recommandations sur la détention des poules à titre privé sur le site mespoulesjenprendssoin.ch, sur les réseaux sociaux et dans une brochure.