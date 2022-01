AUTONOMIE – Comment bien passer l’hiver avec votre voiture électrique

Par des températures glaciales, l’autonomie des voitures électriques diminue rapidement. Grâce à quelques astuces et un peu de prévoyance, il est toutefois possible de déjouer le froid.

Quand le mercure est en berne, il vaut mieux laisser le véhicule connecté à la station de recharge ou à la prise de courant, même s'il n'a pas besoin d'être rechargé. C'est ce que conseille notamment Ford. La batterie est ainsi mieux préparée à la conduite par temps froid.

Préchauffage à la station de recharge

Idéalement le préconditionnement permet d'amener la température de l'habitacle du véhicule à la température souhaitée, avant le départ. Et ce, de préférence, pendant que le véhicule est en train de se recharger à la station de recharge. Ainsi, il faut mettre moins de puissance de la batterie à disposition pour le chauffage. Si l'on utilise en plus le chauffage du volant et des sièges au lieu d'augmenter la température de l'habitacle, on réduit également la puissance de chauffage. En effet, le chauffage du siège et du volant consomme moins d'électricité que le chauffage de l'habitacle n'en a besoin pour réchauffer l'air.

Audi conseille de recharger la batterie le plus rapidement possible après la conduite, par temps froid. La batterie est alors encore chaude et se recharge en douceur. Audi

Afin de maintenir le pare-brise et la lunette arrière exempts de glace et de neige, Ford recommande en outre d'utiliser le chauffage de la lunette arrière et du pare-brise (si disponible). Leur utilisation consomme également moins d'énergie que la ventilation. Si la ventilation est activée, il est préférable de veiller à ce que la fonction de recyclage de l’air soit activée. On évite ainsi que de l'air froid soit amené de l'extérieur. Cela permet d'éviter la formation de buée sur les vitres intérieures.

Recharger lorsque la batterie est chaude

Audi conseille de recharger la batterie le plus rapidement possible après la conduite, par temps froid. La batterie est alors encore chaude et se charge plus rapidement et en douceur. Selon les estimations du constructeur d'Ingolstadt, les automobilistes dont le véhicule reste immobilisé plus de douze heures devraient idéalement maintenir le niveau de charge de la batterie entre 40 et 80% en hiver.

Pour permettre la pleine puissance de charge sur une station de recharge rapide, une certaine température de la batterie est nécessaire. Cela peut être obtenu par un préconditionnement adapté de la batterie pendant le trajet. Le planificateur d'itinéraire d'Audi calcule l'heure d'arrivée à une station de recharge rapide, le système de gestion de la batterie en déduit la puissance de chauffage ou de refroidissement nécessaire pour pouvoir appeler d'emblée une puissance de charge élevée à la borne de recharge pour une courte durée d'immobilisation.

Une conduite anticipative en mode Eco associée à la conduite à une pédale permet également d'augmenter l'autonomie en hiver. ADAC

Une conduite anticipative et la plus régulière possible a également une influence positive sur l'autonomie en hiver. Si la voiture dispose d'un mode Eco, il convient de l'activer. Il limite la puissance au démarrage et à l'accélération, ce qui favorise la consommation et donc l'autonomie. La conduite à une pédale (One Pedal Drive), si tant est que la voiture électrique dispose de cette fonction, permet d'accroître l'autonomie en augmentant la part d’énergie récupérée.