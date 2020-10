Ce week-end nous allons changer d’heure. Notre peau mettra un certain temps à s’adapter. Voici comment la préparer au mieux et avec des produits adaptés.

Dans la nuit du samedi 24 au dimanche 25 octobre, nous allons reculer notre montre de 60 minutes (façon de parler puisque les smartphones le font automatiquement). On sera à l’heure d’hiver, ce qui signifie une heure de sommeil en plus et plus de temps de lumière le matin. Mais ce vous ignorez peut-être, c’est l’effet de ce changement sur votre peau. Celle-ci est dérangée. Il n’est pas rare de voir apparaître des boutons d’acné dans les jours et les semaines qui suivent. C’est notre rythme circadien qui est perturbé et qui bouleverse à son tour notre cycle hormonal. Voici nos conseils pour opérer la transition.

Démaquillez soigneusement votre peau en utilisant une eau micellaire

Si des résidus de maquillage et autres impuretés obstruent les pores, la peau ne peut pas respirer correctement. Conséquence? Des boutons ou des points noirs peuvent apparaître. L’eau micellaire formulée sans savon convient à tous les types de peau et est particulièrement recommandée pour les peaux sensibles ou à tendance acnéique.

Adopter la technique des 60 secondes

Combiner à un démaquillage, le nettoyage du visage est indispensable. On le fera en douceur mais encore plus scrupuleusement que d’habitude, c’est à dire en respectant la règle des 60 secondes de sorte à n’oublier aucune zones tels les bords du nez, le menton et à la racine des cheveux. O n abandonne les formules avec savon ou alcool, car ça décape et favorise la production de sébum, et donc de boutons.

Montez d’un cran en hydratation

Si pendant l’été on privilégie des textures légères comme les gels, en hiver, on passe à des formules plus riches, comme des crèmes. Il faut y aller progressivement, trouver la bonne formule pour éviter l’excès de sébum.

Ne pas oublier les exfoliants

C’est u n réflexe à prendre u ne fois par semaine . Les exfol i ants sont i ndispensables car la peau va se ternir pendant l’hiver. On optera pour un f ormule dou ce qui n’agresse pas la peau.